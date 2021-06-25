شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزهم رونالدو وفاليندوم.. نجوم خطفوا الأضواء في الدور الأول من يورو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت منافسات دور المجموعات من نهائيات كأس أمم أوروبا يورو2020، الأربعاء، وشهد الدور الأول من البطولة العديد من المفاجآت، ولم تقتصر تلك المفاجآت على المنافسات فقط، ولكنها امتدت أيضًا للنجوم الأكثر تألقًا.

من المُقرر أن تنطلق مراحل خروج المغلوب في 26 يونيو، ومع صعود 16 منتخبًا وتوديع 8 للمسابقة، بدأت أرقام دور المجموعات في البروز على الصعيد الفردي للاعبين، حول من كان الأفضل في كل شيء.

هذا التقرير من «المصري اليوم» نستعرض وإياكم أفضل 5 نجوم سطوعًا في مرحلة المجموعات بـ «يورو 2020»

5. جورجينيو فاليندوم- هولندا

أثار فاليندوم إعجاب الجميع خلال مراحل دور المجموعات. اختير لاعب خط وسط ليفربول السابق قائد منتخب بلاده في ظل غياب فيرجيل فان ديك، وصعد إلى قمة مستوياته خلال مباريات البطولة السابقة.

كان لهولندا سجلاً مثالياً في دور المجموعات، حيث فازت في جميع مبارياتها الثلاثة. فاجأ اللاعب صاحب الـ 30 عامًا الجميع بقدرته التهديفية الخارقة في البطولة، بعد أن سجل بالفعل ثلاثة أهداف في مرحلة المجموعات.

سجل أول أهداف هولندا الثمانية في دور المجموعات ضد منتخب أوكرانيا واستمر في تسجيل ثنائية سريعة ضد مقدونيا أيضًا. مستواه ودعمه لخط وسط بلاده كان أحد الأسباب الرئيسية وراء نجاح هولندا في الدور الأول.

مع صعود هولندا لمرحلة خروج المغلوب في يورو 2020، سيحاول فاليندوم تقديم مستواه المُذهل في دور الـ 16. سوف يتطلع المشجعون الهولنديون إلى قائدهم ليقود هولندا للفوز باللقب الأوروبي الثاني.

4. ممفيس ديباي- هولندا

بعد أن استمتعت بجولة رائعة في مراحل المجموعات، احتل ديباي المركز الرابع في أفضل خمسة لاعبين في مراحل المجموعات.

مثل مواطنه فينالدوم، لعب ديباي دورًا أساسيًا في نجاح المنتخب الهولندي حتى الآن. لعب لاعب مانشستر يونايتد السابق جميع مباريات المجموعة وسجل هدفين وصنع هدفين.

كان ديباي، الذي اعتبر في السابق غير جيد بما يكفي للدوري الإنجليزي الممتاز، قد أسكت النقاد بتحسنه المستمر خلال الموسمين الماضيين. أثار أداءه المتميز اهتمام برشلونة، الذي أكمل توقيع أعلن ضم اللاعب في صفقة انتقال مجانية.

ديباي هو النقطة المحورية في هجوم هولندا وسيتطلع إلى مواصلة مستواه الرائع في الأدوار الإقصائية. مع مواجهة هولندا مع جمهورية التشيك في دور الـ16، سيكون ديباي مفتاحًا لآمال هولندا في التقدم إلى دور الثمانية في يورو 2020.

3. روبن جوسينس- ألمانيا

كان روبن جوسينس حديث المدينة بعد أدائه الرائع في مراحل المجموعات في يورو 2020. سجل لاعب أتالانتا الإيطالي بالفعل هدفًا واحدًا وتمريرات حاسمة، وهو إنجاز رائع حقًا بالنظر إلى أن ألمانيا قد شاركت في مجموعة الموت.

واجهت ألمانيا منافسة صعبة في دور المجموعات، مع مباريات متقاربة ضد فرنسا والبرتغال والمجر. تم استدعاؤه فقط في عام 2020، وقد أثار جوسينس إعجابًا كبيرًا للمانشافت في مسيرته الدولية القصيرة حتى الآن. حضور مؤكد في مركز الظهير الأيسر، تتمثل أكبر نقاط قوة جوسينس في قدرته على مواجهة اللاعبين وتمريراته العرضية المثالية.

كان جوسينس لاعبًا مؤثرًا في المنتخب خلال مراحل المجموعات، حيث سجل وصنع هدفًا في فوز ألمانيا 4-2 على البرتغال. سمحت مساهماته لألمانيا بالحصول على المركز الثاني في المجموعة السادسة، مما مكنهم من المرور إلى مراحل خروج المغلوب.

مع مواجهة ألمانيا مع منتخب إنجلترا القوي دفاعياً في دور الـ16، ستعتمد ألمانيا على جوسينس كمنفذ هجومي على أمل التأهل إلى ربع النهائي.

2. بول بوجبا- فرنسا

اختلفت الأراء منذ انضمام بول بوجبا إلى مانشستر يونايتد. لاعب موهوب للغاية، تم وصف بوجبا في الماضي بأنه لا يمكن التنبؤ به.

وقع اللاعب الفرنسي مع مانشستر يونايتد قبل خمس سنوات، وكان قد توقف في البداية في أولد ترافورد. ومع ذلك، في نفس الفترة، فاز بكأس العالم 2018 مع فرنسا، وظهر أيضًا في نهائي يورو 2016.

لاعب خط وسط، يلعب بوجبا بمزيد من الحرية لفرنسا. بفضل الغطاء الدفاعي الذي قدمه نجولو كانتي، أصبح بوجبا قادرًا على اللعب في دور أكثر حرية. يبدو أن بوجبا لاعب مختلف تمامًا أثناء اللعب مع منتخب فرنسا.

من المؤكد أن وجوده في خط الوسط يثير الخوف في أذهان الخصوم. مع مواجهة فرنسا لسويسرا في دور الـ16، يتوقع ديدييه ديشامب أن يتحمل بوجبا مسئولية قيادة الديوك الفرنسية حتى نهاية البطولة.

1. كريستيانو رونالدو- البرتغال

كان كريستيانو رونالدو في حالة رائعة في يورو 2020. سجل صاروخ ماديرا بالفعل خمسة أهداف رائعة وصنع هدفاً وحيدًا في ثلاث مباريات حتى الآن.

كان قائد البرتغال، رونالدو جزءًا من المنتخب الذي توج بلقب يورو 2016. من أدائه حتى الآن، من الواضح أن نية رونالدو هي الاحتفاظ باللقب في يورو 2020.

هدف رونالدو الخامس في يورو 2020 جعله يُعادل النجم الإيراني السابق على دائي كأكثر من سجل أهدافا دولية في كرة القدم برصيد 109 أهداف.

وسجل رونالدو بالفعل في جميع المباريات الثلاث في يورو 2020 حتى الآن. وبعد مباراة فرنسا أصبح رونالدو على رأس الهدافين الأوروبيين في كأس العالم وفي بطولة الأمم مجتمعة متقدما على الألماني، ميروسلاف كلوزه، الذي كان رقمه القياسي 19 هدفا.

مع وقوع البرتغال في مواجهة مع بلجيكا في دور الـ16، سيتعين على فرناندو سانتوس ورونالدو بذل كل ما في وسعهما لإيقاف المنتخب الأول في العالم. رونالدو لديه رقم شخصي أيضًا يُمكن تحقيقه، حيث يتطلع إلى أن يُصبح أفضل أكثر من سجل أهدافا دولية.