شكرا لقرائتكم خبر عن «يورو 2020».. الإصابة تُبعد المهاجم الهولندي دي يون عن البطولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - (أ ف ب)

أعلن منتخب هولندا لكرة القدم، الخميس، أن مهاجمه لوك دي يونج سيغيب عن باقي أدوار مسابقة كأس أوروبا 2020 المقامة حالياً في 11 مدينة مختلفة، بسبب إصابة في ركبته.

وقال المنتخب البرتقالي في بيان «سيغادر لوك دي يونج مقر تمارين المنتخب الهولندي». وعانى دي يونج، البالغ 30 عاماً، الذي دخل احتياطياً في مباراتين من دور المجموعات، من الإصابة خلال التمارين.

وفضّل دي بور الاعتماد على الثنائي فاوت فيخهورست (فولفسبورج الألماني)، أو دونيال مالين (أيندهوفن)، إلى جانب ممفيس ديباي المنتقل حديثاً إلى برشلونة الإسباني في المقدمة، خلال حملته الناجحة في دور المجموعات، حيث تصدر المجموعة الثالثة مع 3 انتصارات على كل من أوكرانيا 3-2، والنمسا 2-صفر، ومقدونيا الشمالية 3-صفر.

ويواجه المنتخب الهولندي نظيره التشيكي في دور ثمن النهائي في بودابست، الأحد. وسجّل مهاجم إشبيلية الإسباني دي يونج 8 أهداف في 38 مباراة دولية.