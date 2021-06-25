الامارات | الكويت ينهي مغامرة الأهلي.. ويبلغ نهائي "السلة الخليجية"

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ينهي مغامرة الأهلي.. ويبلغ نهائي "السلة الخليجية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجا الكويت الكويتي من مصيدة الأهلي البحريني، بعد أن نجح لاعبي الكويت في قلب تأخرهم مع نهاية الشوط الأول بفارق خمسة نقاط وبواقع "44-49"، إلى انتصارٍ صعب جاء بفارق ستة نقاط وبنتيجة "102-96"، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الجمعة، على صالة نادي شباب الأهلي، لحساب الدور نصف النهائي في بطولة الأندية الخليجية الأبطال لكرة السلة، المقامة في نسختها الـ 40 منذ 18 الشهر الجاري في دبي، ويسدل الستار عنها يوم غد

واقترب الكويت الكويتي خطوة إضافية من تحقيق لقبه الثاني في بطولة الأندية الخليجية عقب لقبه الوحيد عام 2003، فيما انتهت مغامرة الأهلي البحريني في انتزاع لقبه الثالث عقب ألقابه عامي 1985 و1988.

وفرط الأهلي البحريني بنيل لاعبيه الأفضلية المطلقة بنتيجة الربع الأول بواقع "25-16"، بعد أن نجح الكويت الكويتي تدريجياً في تقليص الفارق، واستعادة زمام المبادرة والفوز بالمباراة بنيله الأفضلية بنتائج الربعين الثاني والثالث ومن ثم الربع الرابع بواقع "28-24 و29-27 و"

ويدين الفريق الكويتي في انتصاره الصعب إلى تألق كل من صانع العابه الأميركي إيه جيه سلوتير (30 نقطة)، والدولي حسان محمد (18 نقطة)، بالإضافة إلى تألق عملاقه البوسني إلمندين كيكانوفيتش (210 سنتيمتراً) على الجانب الدفاعي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news