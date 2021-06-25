شكرا لقرائتكم خبر عن قرار حاسم من مدرب الترجي لـ«الهوني» أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر معين الشعبان، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الترجي التونسي، تكليف الليبي حمدو الهوني بمهام خاصة في مباراة الأهلي.

ويواجه الترجي نظيره الأهلي، في التاسعة مساء الغد، على ملعب السلام، ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستقر «الشعباني» على تكليف «الهوني» بمهام هجومية فقط وعدم العودة إلى الدفاع، إلى جانب اللعب من ناحيتي اليمين واليسار، إلى جانب التسديد على المرمي.