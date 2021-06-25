شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يحذر لاعبى سموحه من انتفاضة الإسماعيلى فى الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعكف أحمد سامى المدير الفنى لفريق الكرة بنادى سموحة، على دراسة، فريق الإسماعيلى فنيا، استعدادا للمباراة المرتقبة بين الفريقين، فى بطولة الدورى، ضمن مباريات الأسبوع الـ 27 للمسابقة والتى ستقام فى السابعة من مساء يوم الأحد المقبل على استاد الإسكندرية.

ويرغب سامى فى معرفة نقاط القوة والضعف لدى الدراويش، و طلب من جهازه المعاون تقديم تقرير شامل عن المنافس يتضمن أبرز لاعبيه وأبرز الغيابات المنتظرة فى المباراة القادمة، وذلك لوضع يده على التفاصيل الخاصة بالمنافس قبل وضع خطة المباراة.

وحرص مدرب سموحة على توجيه عدة نصائح إلى لاعبيه خلال التدريبات الماضية قبل مواجهة الدراويش وطالبهم بالحذر من انتفاضة الإسماعيلى، خصوصا فى ظل النتائج الطيبة التى حققها الفريق منذ قدوم إيهاب جلال.

ويواصل الفريق تدريباته اليومية على ملعب النادى فى تمام الخامسة مساء وذلك استعدادا لمواجهة الإسماعيلى فى الجولة القادمة من بطولة الدورى العام .

وحرص أحمد سامى المدير الفني على تخصيص جانب كبير من المران للتركيز على الجوانب الخططية الملائمة لملاقاة فريق الإسماعيلى، مع تكثيف التركيز على عدد من النقاط وفي مقدمتها سرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس.

وطالب مدرب سموحة لاعبيه بتكثيف الرقابة على مفاتيح اللعب وكذلك الانتشار الطولي والعرضي في الملعب، فيما خاض حراس المرمى مرانًا تخصصيًا شاقًا تحت إشراف أحمد ناجى والذي ركز خلال مرانه على زيادة سرعة رد فعل الحراس وكيفية التعامل مع الكرات الثابتة والعرضية.

ويحتل سموحة المركز الرابع فى بطولة الدورى العام برصيد 40 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المركز الثانى، الذى يحاول سموحة المنافسة عليه هذا الموسم من أجل العودة للمشاركة فى البطولات الإفريقية فى الموسم الجديد.