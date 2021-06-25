شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الزمالك: حقق حلمي بالتصعيد للفرييق الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي محمد حمدي لاعب فريق الناشئين بنادي الزمالك مواليد ٩٩، سعادته بقرار الفرنسي باتريس كارتيرون بعد تصعيده للتدريب مع الفريق بتصعيده للفريق الأول بالنايد

واعتبر حمدي ان هذه هي اول خطوة حقيقه له لاثبات وجوده متمنيا ان يمون التوفيق حليفه في استغلال هذه الفرصة التى راهن علي استغلالها الاستغلال الامثل لاقناع المدير الفني بانه قراره صائبا بتصعيده للفريق الاول

وأكد اللاعب أنه حقق حلمه بالتواجد مع الفريق الأول بالنادي، مشيرا إلى أنه يتمنى التتويج الألقاب والبطولات مع الزمالك في الفترة القادمة.

ووعد اللاعب ببذل قصاره جهده لإثبات نفسه مع الفريق الأول خلال المرحلة القادمة، وأن يكون عند حسن ظن الجهاز الفني بقيادة كارتيرون.