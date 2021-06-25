شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زكي : أشكر جماهير الزمالك على دعمها .. و أتمنى التوفيق للفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص حسين زكي المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على توجيه الشكر لجماهير الزمالك على الدعم الكبير له وللفريق طوال الفترة الأخيرة.

وأعرب زكي عن فخره بالانتماء لكيان نادي الزمالك خاصة فريق كرة اليد صاحب الإنجازات والبطولات والتي تسعد الجماهير.

وتابع :«انتميت لهذا الفريق كلاعب ومدرب، وبشهادة الجميع الموسم الماضي كان الأصعب على فريق اليد بالزمالك، وحاولنا تحقيق أفضل النتائج، والجماهير عاشت ذلك معنا».

وأضاف : «أقول شكرا لجمهور الزمالك ونادي الزمالك واللاعبين الذين كانوا على قدر المسؤولية، كما أشكر الجهاز الفني والإداري الذي عمل معي».

واختتم زكي تصريحاته مؤكدا دعمه للنادي والفريق في الفترة المقبلة مشددا على مساندة أبناء النادي للفريق لاستكمال المسيرة مشيراً إلى أنه أنهى مهمته كمدير فني لكنه دائما داعم للنادي ولفريق كرة اليد.

وكان الزمالك قد تعاقد مع الإسباني أوليفر روي لقيادة فريق اليد في الموسم المقبل.

وسبق لمدرب الزمالك الجديد أن عمل مساعدا للمدير الفني لنادي برشلونة في دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي في بطولة كأس السوبر الإفريقي والمؤهلة لكأس العالم للأندية، في اللقاء المقرر له يوم ٢٣ أغسطس المقبل.