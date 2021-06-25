شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد محمود ناشئ الزمالك يعد كارتيرون بحجز مكان في تشكيلة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب أحمد محمود لاعب فريق الناشئين بنادي الزمالك مواليد ٩٩، عن سعادته بثقة الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بعد تصعيده للتدريب مع الفريق.

وأكد اللاعب أنه حقق حلمه بالتواجد مع الفريق الأول بالنادي، مشيرا إلى أنه يتمنى التتويج الألقاب والبطولات مع الزمالك في الفترة القادمة.

ووعد احمد محمود ببذل قصاره جهده لإثبات نفسه مع الفريق الأول خلال المرحلة القادمة، وأن يكون عند حسن ظن الجهاز الفني بقيادة كارتيرون.

ووجه اللاعب الشكر للمدربين بقطاع الناشئين بالنادي على المجهود المبذول معه ومع زملائه منذ بداية الموسم.