شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب ديوكوفيتش من نهائي الزوجي لدورة مايوركا بسبب إصابة زميله والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد - (أ ف ب)

تبخرت آمال الصربي نوفاك ديوكوفيتش بإحراز لقبه الثاني في فئة الزوجي خلال مسيرته في كرة المضرب، بعدما اضطر للانسحاب من المباراة النهائية لدورة مايوركا الإسبانية، إثر إعلان زميله الإسباني كارلوس جوميس هيريرا تعرضه لإصابة في قدمه.

وكان ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً في الفردي، تأهل مع صديقه وزميله جوميس-هيريرا إلى نهائي الدورة الإسبانية للمرة الأولى، في أوّل شراكة بينهما، بفوزهما على الثنائي المصنف ثالثاً النمساوي أوليفر ماراش والباكستاني عصام الحق قريشي بنتيجة 6-3 و7-6 (7-4)، الخميس.

ولاحقاً، أعلن الثنائي الصربي-الإسباني الانسحاب من الدورة. وجاء في بيان لاتحاد اللاعبين المحترفين: «انسحب نوفاك ديوكوفيتش وكارلوس جوميس-هيريرا من نهائي دورة مايوركا في فئة الزوجي (تعرض جوميس-هيريرا لإصابة في القدم)».

وأضاف: «الفائز من مباراة (الإيطالي) سيموني بوليلي و(الأرجنتيني) ماكسيمو جونزاليس بمواجهة (النيوزيلندي) ماركوس دانييل و(النمساوي) فيليب أوزفالد سيفوز باللقب». وستقام المباراة الثانية في الدور نصف النهائي في وقت لاحق، السبت.

وعبّر ديوكوفيتش في وقت سابق، عن سعادته بالوصول إلى المباراة النهائية على عشب مايوركا، ضمن استعداداته للدفاع عن لقبه في بطولة ويمبلدون البريطانية المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل.

وقال «ديوكو» الفائز مؤخراً بلقب بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس): «لم أكن أتوقع أن نصل إلى المباراة النهائية»، مضيفاً «لكن لعبنا بشكل جيد، ونرد الكرة بشكل رائع ونرسلها أيضاً بشكل رائع وأعتقد أننا نلعب بشكل جيد أمام الشبكة».

وكان ديوكوفيتش يسعى لتحقيق انتصاره الأوّل في فئة الزوجي منذ فوزه مع جوناثان إرليش بنهائي دورة كوينز في عام 2010.