شكرا لقرائتكم خبر عن ذهبيتان للصين في اليوم الخامس لـ «دولية فزاع لأصحاب الهمم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حلقت الصين بميداليتين ذهبيتين في اليوم الخامس لبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة - كأس العالم دبي2021 التي تعد الفرصة الأخيرة لأصحاب الهمم من أجل حجز مقاعدهم في «بارالمبية طوكيو».

وجاءت بصمة «التنين» عبر مسابقتي وزن 97 كجم رجال وفوق 86 كجم نساء، حينما حلق البطل بان يان بالمركز الأول، تاركاً المركز الثاني والميدالية الفضية للكولومبي فانبيو توريس، بينما كان المركز الثالث والميدالية البرونزية من نصيب العراقي ثائر آل علي.

وفي مسابقة فوق 86 كجم، كررت الصينية تشوي دانج مشهد مواطنها بان يان بحصولها على المركز الأول والميدالية الذهبية، وتلتها في المركز الثانية والميدالية الفضية الروسية إرينا سادوف نيكوفا، فيما كان المركز الثالث والميدالية البرونزية من نصيب المكسيكية بيرلا بارسيناس.

وكان التحدي العنوان البارز لبقية الأوزان،خصوصاً وأن الأبطال والبطلات يتسابقون للوصول إلى منصات التتويج من أجل تحقيق الأرقام التأهيلية للمشاركة في طوكيو، حيث فاز اليوناني كوستنينوس بالمركز الأول، تلاه في المركز الثاني شامو من أذربيجان، بينما كان المركز الثالث من نصيب العراقي فارس سعدون.

وفي وزن 107 كجم رجال، حل الروسي ماتو سنيف في المرتب الأولى، تلاه كي بيي من ماليزيا وصيفاً، بينما حل الأردني معتز الجنيدي ثالثاً.

وأشاد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية خلال حضوره جانباً من فعاليات اليوم الخامس بهذا الحدث العالمي، مؤكداً أنه من عشاق بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، كما وصف بطل الإمارات البارالمبي محمد خميس ب«الذهبي»، والذي يعتبر نموذجاً للرياضي المتميز، مشيراً إلى أنه بطل كبير له خبرته الطويلة في صالات رفعات القوة.

وقال: «أصحاب الهمم على قدر التحدي دائماً من أجل مواصلة مسيرة النجاحات وعدم التفريط في المكتسبات التي ظل يحققوها في المحافل القارية والدولية»، وأضاف: «الوجوه الجديدة في رفعات القوة بحاجة إلى اكتساب الخبرة الميدانية من أجل حصد النتائج التي تؤهلها لترك بصمة خلال مشاركاتها المحلية والقارية والدولية».

وكان الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي التقى البطل البارالمبي محمد خميس على هامش هذا الحدث العالمي، متمنياً له التوفيق خلال مشاركته في التحدي البارالمبي المقبل في طوكيو.