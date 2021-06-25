موراتا غاضبا: أحدهم تمنى موت أولادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

أعلن النجم الإسباني ألفارو موراتا لاعب يوفنتوس، إنه تلقى العديد من الرسائل السيئة أبرزها تتعلق بأولاده على هامش التواجد في بطولة يورو 2020

وكان موراتا محل انتقادات من جانب الجماهير الإسبانية وذلك بسبب المردود الذي يقدمه والفرص التي يهدرها وكان أخرها ركلة جزاء أمام سلوفاكيا في المباراة التي حسمها رفاقه بخماسية دون رد.

وقال موراتا في تصريحات إذاعية إنه تلقى تهديدات تجاه عائلته حتى أن أحدهم قال : "أتمنى أن يموت أولادك".

واضاف الجماهير أطلقوا صيحات تجاه زوجتي وأبنائي أثناء الحضور الملعب في إشبيلية، مشددًا أن هذا الأمر غير مقبول.

واختتم لاعب يوفنتوس تصريحاته بالتأكيد على أنه يتفهم صيحات الغضب من جانب الجماهير لكنه لا يقبل التهديدات تجاه عائلته.