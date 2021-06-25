غزل المحلة يكشف لمصراوي حقيقة رغبة الزمالك في ضم فتح الله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد عمر عبدالله، المشرف العام على الكرة بنادي غزل المحلة، أنه لم يتلق أي عروض بخصوص أي لاعب في فريقه خلال الفترة الماضية.

وقال عبدالله، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الزمالك لم يرسل عرضا رسميا لضم محمد فتح الله مدافع الفريق لضمه في الموسم الجديد.

وأضاف أن اللاعبين في حالة تركيز شديدة للوصول إلى منطقة الأمان في الدوري والبقاء وسط الكبار.

وأشار عبدالله إلى أن إدارة المحلة ترفض مناقشة أي عروض للفريق خلال الفترة الحالية حتى الاطمئنان على وضع الفريق.

وأتم المشرف العام على الكرة بالمحلة قائلا: "شركة الكرة تسير بشكل جيد وستساعد الفريق كثيرا في الفترة المقبلة لتحقيق طموحه".