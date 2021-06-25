"نرد بالحكمة على ألاعيب الأفاعي".. القيعي: نحترم الترجي.. ولن تستفزنا اللافتات المشبوهة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال عدلي القيعي مستشار مجلس إدارة الأهلي للتعاقدات، إن هناك من هو مستاء من الموقف الحضاري بين الأهلي والترجي ومصر وتونس بعد حفاوة الاستقبال المتبادلة بين الناديين.

وأضاف القيعي عبر قناة الأهلي: "هناك من يريد عن عمدٍ تصدير بعض اللافتات؛ لإثارة مشاعر جماهير الأهلي من أجل افتعال المشاكل والأزمات بين الناديين".

ووجهت جماهير الترجي عدة رسائل خلال لافتات لدعم فريق الدم والذهب الذي وصل إلي مصر أمس الخميس؛ استعدادًا لمواجهة الأهلي غدًا السبت، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتابع القيعي: "الأفاعي تظهر للعب على وتر منافسة رياضية بين الناديين ونرد بحكمة، القوي لن يستدرج لمثل هذا العبث، نحن منتبهون لما يحدث".

وأكمل: "لن تستفزنا هذه اللافتات المشبوهة؛ لنسعى للرد، نحن ندرك ما يحدث، والهدف من وراء تصدير هذا المشهد".

وأنهى: "نقدر ما فعله الترجي وحفاوة الاستقبال في مباراة الذهاب، وتوفير كل سبل الراحة، والحماية للفريق، ومباراة العودة لن تحسم عبر وسائل الإعلام أو اللافتات بل في الملعب".