موعد مباراة هولندا والتشيك في بطولة يورو 2020.. القنوات الناقلة والمعلق

تعرف على موعد مباراة هولندا والتشيك مع القنوات الناقلة والمعلق في بطولة يورو 2020، ضمن منافسات اليوم الثاني من دور ثمن النهائي.

تُقام مباراة هولندا والتشيك على ملعب بوشكاش أرينا بمدينة بودابست في المجر، بحضور الجماهير، ونظرًا للعوامل الجغرافية فإنه من المتوقع حضور جماهيري مكثف من قبل الجيش الأحمر.

قطع منتخب هولندا تذكرة عبوره إلى دور ثمن النهائي من المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، بينما تأهل منتخب التشيك لدور 16 كأفضل ثوالث بالمجموعة الرابعة بعدما جمع 4 نقاط.

ويحين موعد مباراة هولندا والتشيك، يوم الأحد 27 يونيو 2021 وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة هولندا والتشيك في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي المغربي “جواد بدة”، كما ينقل بشكل مجاني على قناة TRT 1 التركية.

حكم مباراة هولندا والتشيك

يُدير مباراة البرتغال وبلجيكا في ثمن نهائي بطولة يورو 2020، الحكم الروسي “سيرجي كاراسيف”، الذي بدأ التحكيم في الدوري الروسي عام 2008 وحصل على الشارة الدولية في عام 2020.

أدار الحكم البالغ من العمر 42 عامًا مباراتين في بطولة يورو 2020، الأولى كانت بين ايطاليا وسويسرا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، وأشهر فيها بطاقة بطاقتين صفراوين، ولم يحتسب أي ضربة جزاء.

والثانية كانت بين منتخب المانيا والمجر لحساب الجولة الثالثة في دور المجموعات، وأستعمل فيها البطاقة الصفراء 5 مرات، كما لم يحتسب أي ضربة جزاء.

سبق للحكم الروسي إدارة مباراة واحدة فقط لمنتخب هولندا وانتصرت فيها الطواحين أمام السويد في تصفيات كأس العالم 2018، بينما أدار مباراتين لمنتخب التشيك خسر فيهما الجيش الأحمر أمام بلغاريا في تصفيات يورو 2020، والمانيا في تصفيات كأس العالم 2018.

تاريخ مواجهات هولندا والتشيك

حفل تاريخ مواجهات هولندا والتشيك بـ10 مباريات جميعها رسمية، حيث لم يلتق المنتخبين في أي مناسبة ودية من قبل.

والبداية كانت بتعادل إيجابي (1-1) ضمن مباريات ذهاب دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى يورو 1996، وفي الإياب انتصر منتخب التشيك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وثأر منتخب هولندا لنفسه من التشيك في بطولة يورو 2000، حيث تمكن من تحقيق الفوز بهدفٍ دون رد سجله فرانك دي بور -المدرب الحالي للطواحين- في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وألتقى المنتخبين في مناسبتين بتصفيات يورو 2004، انتهت مباراة الذهاب بنتيجة (1-1)، بينما انتصر منتخب التشيك في الإياب بنتيجة (3-1).

وتقابلت هولندا والتشيك في دور المجموعات بنهائيات يورو 2004، وتمكن الجيش الأحمر من تحقيق الفوز بنتيجة (3-2) في أحد أمتع مباريات البطولة التي أقيمت في البرتغال.

وحققت هولندا انتصارين متتاليين أمام التشيك في تصفيات كأس العالم 2006 بنفس النتيجة (2-0)، قبل أن يرد المنتخب التشيكي بتحقيق انتصارين متتاليين أيضًا في تصفيات يورو 2016، ومنذ ذلك الوقت لم يتواجه المنتخبين.