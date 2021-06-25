موعد مباراة البرتغال وبلجيكا في بطولة يورو 2020.. القنوات الناقلة والمعلق

تعرف على موعد مباراة البرتغال وبلجيكا مع القنوات الناقلة والمعلق في بطولة يورو 2020، ضمن منافسات اليوم الثاني من دور ثمن النهائي.

تُقام مباراة البرتغال وبلجيكا على ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية في إسبانيا، بحضور الجماهير، ونظرًا للعوامل الجغرافية فإنه من المتوقع حضور جماهيري مكثف من قبل سيليساو أوروبا.

تأهل منتخب البرتغال إلى دور ثمن النهائي كأفضل ثوالث بالمجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بينما صعد منتخب بلجيكا لدور 16 على رأس المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة (9 نقاط).

ويحين موعد مباراة البرتغال وبلجيكا، يوم الأحد 27 يونيو 2021 وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة البرتغال وبلجيكا في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي العماني “خليل البلوشي”، كما ينقل بشكل مجاني على قناة TRT 1 التركية.

حكم مباراة البرتغال وبلجيكا

يُدير مباراة البرتغال وبلجيكا في ثمن نهائي بطولة يورو 2020، الحكم الألماني الحاصل على الدكتوراة في القانون “فيليكس بريتش“، الذي بدأ التحكيم في الدوري الألماني عام 2004 وحصل على الشارة الدولية في عام 2007.

وقد أدار بريتش أول مباراة دولية له في أكتوبر 2007، حيث تولى مسؤولية فوز رومانيا بنتيجة (2-0) على لوكسمبورغ في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2008.

وتعد مواجهة برشلونة وتشيلسي في الذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2011، هي إنطلاقة فيليكس بريتش الحقيقية وانتهت بفوز البلوز على حامل اللقب حينها.

ولمع بريق بريتش في 2014 بعدما تولى إدارة المباراة النهائية للدوري الأوروبي “يورباليج” بين إشبيلية وبنفيكا، ووصل إلى القمة في عام 2017 عندما أدار نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ويوفنتوس.

أما عن البطولة الحالية “يورو 2020″، فقد أدار فيها الحكم البالغ من العمر 45 عامًا مباراتين، الأولى كانت بين هولندا وأوكرانيا ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، وأشهر فيها بطاقة صفراء واحدة، ولم يحتسب أي ضربة جزاء.

والثانية كانت بين منتخب بلجيكا وفنلندا لحساب الجولة الثالثة في دور المجموعات، ولم يشهر فيها أي بطاقة ملونة، كما لم يحتسب أي ضربة جزاء.

وستمثل مباراة بليجكا الظهور الرابع لفيلكس بريتش في مباريات منتخب البرتغال، حيث أدار لهم 3 مباريات سابقة انتصر فيها جميعًا أصدقاء الأسطورة كريستيانو رونالدو.

ويعد فيلكس بريتش من الوجوه المألوفة لمنتخب بلجيكا حيث أدار لهم 5 مباريات، فاز الشياطين الحمر في 3، وتعادلوا في واحدة، وخسروا مرة واحدة أيضًا، وأشهر 9 بطاقات صفراء.

تاريخ مواجهات البرتغال وبلجيكا

أُفتتح دفتر المواجهات المباشرة بين البرتغال وبلجيكا بمباراة ودية في عام 1930، وانتهت بفوز الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف واحد.

وبشكلٍ عام ألتقى المنتخب البرتغالي مع نظيره البلجيكي في 6 مباريات دولية ودية، سيطر التعادل على 3 منها، بينما فاز برازيل أوروبا في مناسبتين، مقابل انتصار وحيد للحُمر.

وتم تدشين أول مباراة رسمية بين البرتغال وبلجيكا في تصفيات يورو 1972، وانتهت بفوز البلجيك بثلاثية نظيفة، بينما انتهت مباراة الإياب بالتعادل الإيجابي (1-1).

وجمعت تصفيات يورو 1980 البرتغال وبلجيكا في مباراتين، انتهت الأولى بالتعادل الإيجابي (1-1)، فيما نجح الشياطين الحمر في الفوز بالثانية بنتيجة (2-0).

وفي تصفيات كأس العالم 1990 تواجه المنتخبين مرتين، انتهت أيضًا المواجهة الأولى بالتعادل الإيجابي (1-1)، بينما فازت بلجيكا في المواجهة الثانية بثلاثية نظيفة.

وفي آخر المواجهات الرسمية التي جمعت البرتغال وبلجيكا، نجح الأول في تحقيق انتصارين متتاليين بتصفيات يورو 2008.

وكان من المقرر إقامة مباراة دولية ودية بين المصنف الأول على العالم “منتخب بلجيكا”، مع بطل أوروبا “منتخب البرتغال”، يوم 27 مارس 2020، ولكنها أُلغيت بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.