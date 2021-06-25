موعد مباراة الدنمارك وويلز في بطولة يورو 2020.. القنوات الناقلة والمعلق

تعرف على موعد مباراة الدنمارك وويلز مع القنوات الناقلة والمعلق في بطولة يورو 2020، ضمن منافسات اليوم الأول من دور ثمن النهائي.

تُقام مباراة الدنمارك وويلز على ملعب يوهان كرويف أرينا بمدينة أمستردام في هولندا، بحضور الجماهير، وكعادة بقية المباريات من المتوقع ندرة تواجد المشجعين الأصليين من جانب المنتخبين بسبب صعوبة التنقل لظروف انتشار فيرورس كورونا.

صعدت الدنمارك بأعجوبة إلى دور ثمن النهائي من المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط فقط، بينما تأهل منتخب ويلز لدور 16 من المركز الثاني بالمجموعة الأولى بعدما جمع 4 نقاط.

ويحين موعد مباراة الدنمارك وويلز، يوم السبت 26 يونيو 2021 وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة الدنمارك وويلز في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي العماني “عامر الخوذيري”، كما ينقل بشكل مجاني على قناة بي بي سي 1 البريطانية.

حكم مباراة الدنمارك وويلز

يُدير مباراة الدنمارك وويلز في ثمن نهائي بطولة يورو 2020، الحكم الدولي الألماني “دانيال سيبرت” الذي حصل على الشارة الدولية في عام 2008.

وأدار الحكم البالغ من العمر 37 عامًا مباراتين في يورو 2020، الأولى كانت بين اسكتلندا والتشيك ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، ولم يشهر فيها أي بطاقة ملونة، كما لم يحتسب أي ضربة جزاء.

والثانية كانت بين السويد وسلوفاكيا لحساب الجولة الثانية في دور المجموعات، وأشهر فيها 4 بطاقات صفراء، واحتسب ضربة جزاء واحدة.

وتولى سيبرت إدارة مباراة واحدة فقط لـ منتخب ويلز وكانت أمام فنلندا في دوري الأمم الأوروبية وانتهت بفوز التنين بهدفٍ دون مقابل، وأشهر فيها 4 بطاقات صفراء، بينما لم يدير أي مباراة لمنتخب الدنمارك من قبل.

تاريخ مواجهات الدنمارك وويلز

تقابل منتخب الدنمارك وويلز في 9 مناسبات سابقة، وتواجها للمرة الأولى في عام 1964 وكانت في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم وشهدت انتصار الديناميت بهدفٍ دون مقابل، وفي الإياب فاز التنين بنتيجة (4-2).

وتواجه المنتخبان في تصفيات يورو 1988، ففي لقاء الذهاب فازت ويلز بهدفٍ دون رد، وفي الإياب انتصرت الدنمارك بنفس النتيجة.

تجددت المنافسة بين الدنمارك وويلز في تصفيات يورو 2000، وانتصرت ويلز في المباراة الأولى بنتيجة (2-1)، بينما فازت الدنمارك في الثانية بهدفين نظيفين.

وفي عام 2008 خاض منتخب الدنمارك وويلز أول مباراة دولية ودية في تاريخ المواجهات المباشرة بينهما، وانتصر التنين بهدفٍ دون رد سجله لاعب ليفربول حينها “كريغ بيلامي”.

وسجلت الدنمارك انتصارين متتاليين أمام ويلز في دوري الأمم الأوروبية 2018، ومنذ ذلك الحين لم يلتق المنتخبين في أي مباراة رسمية أو ودية.