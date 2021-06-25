الامارات | قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام مصرية ومنها موقع بطولات بأن قناة "تايم سبورت" المصرية ستنقل مباراة الأهلي القاهري والترجي التونسي، غداً السبت، (الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت الإمارات)، في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على ستاد السلام، مجاناً وذلك عبر التردد الأرضي.

وكان الأهلي قد فاز على الترجي في مباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزع المهاجم محمد شريف على استاد رادس في تونس.

وحذر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي لاعبيه من قوة الفريق التونسي وبالتالي خطورة لقاء الإياب، وذلك خلال اجتماع مع اللاعبين تخلله عرض بالفيديو استعداداً للمواجهة التي يستضيفها بالقاهرة.

وطالب موسيماني لاعبيه بضرورة التركيز واللعب بجدية، وعدم الإفراط في الثقة بعد الفوز ذهابا، وحذرهم من مغبة انتفاضة فريق الترجي.

وعلّق الجنوب أفريقي على اخبار اقتحام الجماهير لتمارين الترجي، مؤكداً أن مثل هذه الاخبار لا تعدو كونها "حرب نفسية" ضمن خطة الفريق التونسي لتحقيق "ريمونتادا" على الاراضي المصرية.

ويعول موسيماني على غالبية العناصر التي قادت الفريق الى اللقب القاري في الموسم الماضي وكذلك الكأس السوبر الافريقية، في مقدمهم الظهير التونسي علي معلول ومحمد مجدي "أفشة" وديانغ وعمرو السولية، الى جانب محمود كهربا والمدافع المغربي بدر بانون وحسين الشحات والهداف شريف.

من جهته، يحلم الترجي بـ"الريمونتادا"، مدركاً أنه يحتاج الى التفوق على نفسه من أجل العودة ببطاقة العبور الى النهائي، وسيكون لزاماً على المدرب عين الشعباني إعادة ترتيب أوراقه في اللقاء، لا سيما على مستوى خط الوسط الذي كان نقطة الضعف الاساسية في لقاء رادس، حيث فشل العاجي فوسيني كوليبالي في إيقاف سيطرة ثلاثي الأهلي حمدي فتحي وعمرو السولية والمالي أليو ديانغ على وسط الملعب، خاصة الأخير الذي مرر كرة الهدف الى محمد شريف.

ولم يكن الوسط الثغرة الوحيدة في الفريق التونسي، بل ان الخط الامامي لم يقدم اي إضافة، في غياب طه ياسين الخنيسي الموقوف من الاتحاد الافريقي بسبب تناول المنشطات.

وسيعول الشعباني مجدداً على أنيس البدري والليبي خمدو الهوني والغاني خالد عبد الباسط على نحو اساسي إلا إذا ارتأى التغيير والاعتماد على علاء الدين المرزوقي أو نسيم بن خليفة.

وسيفتقد الشعباني خدمان محمد علي اليعقوبي وحسين الربيع بسب إصابتهما بفيروس كورونا، فضلاً عن غيلان الشعلالي بداعي الاصابة، وبالتالي سيوضع الثقل على محمد علي بن رمضان في الوسط.





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