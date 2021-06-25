شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تونسية : الترجي أمام مهمة ليست مستحيلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت صحيفة «الصباح» التونسية، أن الترجي تنتظره مهمة صعبة أمام الأهلي، غدًا السبت، في التاسعة مساء، على ملعب السلام، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز على الترجي، بهدف دون رد، أحرزه محمد شريف، في ذهاب نصف النهائي في المباراة التي أقيمت على ملعب رادس.

وقالت الصحيفة، إن الترجي تنتظره مهمة ليست مستحيلة أمام حامل اللقب وسيكون مطالبا بتقديم مباراة مميزة على المستوي الفني والبدني تحت قيادة المدير الفني معين الشعباني.