شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعرض علي بن شرقي وجمعة تمديد عقديهما ثلاثة مواسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عرضت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على الثنائي عبدالله جمعة، وأشرف بن شرقي، تمديد عقديهما لثلاثة مواسم، حيث ينتهي عقد الثنائي بنهاية الموسم المقبل، ويرغب مسؤولو اللجنة في غلق ملف التجديد للاعبي الفريق في اسرع وقت ممكن.

وينتظر ان يعقد مسؤولو اللجنة جلسة مع الثنائي عقب مباراة الفريق في الدوري امام مصر المقاصة، والمقررة الاثنين المقبل، وسيتم خلال الجلسة عرض القيمة المالية من قبل الزمالك بشأن تمديد عقد الثنائي.

ويأمل مسؤولو اللجنة في حسم ملف التجديد للثنائي في اسرع وقت حتي يتسني لها الدخول في التفاوض مع الصفقات الجديدة التي يرغب باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق في ضمها لصفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، من أجل الاستعداد للمشاركة في البطولة الافريقية المقبلة.

وحدد كارتيرون عددا من الصفقات وطالب اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك بضمها، وهم تدعيم مركز رأس الحربة، ولاعب الوسط المهاجم، وقلب دفاع، وظهير ايمن.