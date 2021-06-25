شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد تسعيرة الفئة الأولي للاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مسؤولو نادي الزمالك، على تحديد تسعيرة 10 مليون جنيه للفئة الأولي من اللاعبين داخل صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم»، أن إدارة القلعة البيضاء ترغب في غلق الباب على الأرقام الكبيرة التي كان يتقاضاها اللاعبون خلال الفترة الماضية، وذلك بالإضافة إلى الاعتماد على الحملات الإعلانية بشكل أساسي مثلما حدث في تجديد عقود الونش وزيزو.

وجاءت سياسة إدارة الزمالك من أجل تخفيف الأعباء المالية على النادي في الوقت الحالي وألا تتحمل خزينة النادي رواتب اللاعبين بالكامل والمساهمة في وجود موارد أخرى.