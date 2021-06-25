شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة لتجديد الصفقات في الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، جلسة مع حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي السكندري، خلال الأسبوع الجاري.
وعلمت «المصري اليوم» أن محمد مصيلحي، سوف يعقد جلسة مع حسام حسن، خلال الأسبوع الجاري، وذلك لتحديد أسماء اللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
كما سيتم خلال الجلسة حسم مصير بعض اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع النادي في نهاية الموسم الجاري، على رأسهم الظهير الأيسر صبري رحيل والمدافع السوري عمر الميداني.
وكان محمد مصيلحي توصل لااتفاق مع حسام حسن، بشأن تجديد عقده مع النادي لمدة موسم آخر، وذلك لرغبته في إضافة استقرار فني على الفريق، خاصة أنه يرى أن العميد قادر على تكوين فريق قوي لزعيم الثغر، يستطيع المنافسة على البطولات.