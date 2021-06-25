شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والترجي والقنوات الناقلة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل فريق الترجي التونسي ضيفاً على الأهلي في إياب نصف نهائي من دوري أبطال أفريقيا وحقق الأهلي الفوز على الفريق التونسي في مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريق في ستاد رادس السبت الماضي بهدف محمد شريف.



تقام مباراة الإياب بين الاهلي والترجي في النصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 26 يونيو الساعة التاسعة مساءً على استاد السلام في القاهرة



1- تذاع المباراة الأهلي المصري والترجي في دوري أبطال أفريقيا عبر قنوات «beIN Sports HD 4» على القمر: نايل سات

تردد 11054 ومعدل الترميز 27500 – 2/3

تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32.

2- تذاع مباراة الأهلي والترجي أيضا على التليفزيون الأرضي لقناة تايم سبورت من التردد الأرضي UHF 32 .