شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير غانية غاضبة تلقى بمعلق المباراة خارج الملعب بسبب رأيه حول ركلة جزاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في واقعة غريبة في دولة غانا خلال مباراة أشانتي كوتوكو وضيفه كاريلا في الجولة الـ30 من الدوري الغاني الممتاز لكرة القدم، احتسب الحكم ركلة جزاء لفريق كوتوكو في الدقائق الأخيرة من المباراة ما دعى معلق المباراة لإبداء رأيه في صحة الواقعة من عدمها ليفاجأ بما لما يتوقعه بحسب موقع روسيا اليوم الجمعة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لفريق أشانتي كوتوكو في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعد عرقلة حارس مرمى نادي كاريلا، لأحد المهاجمين من أشانتى كوتوكو وجاء منها الهدف الثاني ليفوز كوتوكو بهدفين مقابل هدف.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية أن حارس المرمى لمس الكرة قبل أن يحتك مع المهاجم أي أنه لعب على الكرة، ما يشكك في صحة ركلة الجزاء المحتسبة لفريق كوتوكو.



وفور رؤية معلق المباراة للقطة أدلى برأيه حول ركلة الجزاء، بقوله إن قرار الحكم باحتسابها لم يكن صحيحا، ليفاجأ باقتحام مجموعة من الجماهير كابينة التعليق، قبل أن يحمله اثنان من المشجعين ويلقيانه خارج الملعب، وتناقلت العديد من صفحات التواصل الغانية الواقعة فيما عبر الكثيرون عن رفضهم لتصرف الجماهير.