شكرا لقرائتكم خبر عن مفيد فوزي : عبدالحليم حافظ كان أهلاوي ويعشق الخطيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي والكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي إن الفنان الراحل عبدالحليم حافظ كان حريصاً على متابعة كرة القدم بشكل دائم، مشيراً إلى أنه كان مشجعاً للنادي الأهلي ويعشق محمود الخطيب الرئيس الحالي للنادي.



وأضاف «فوزي» في تصريحات لبرنامج «البريمو» عبر قناة «Ten» خلال حواره مع الإعلامي إسلام صادق: «عبدالحليم حافظ ظهر في أحد أفلامه مداعباً الجمهور قائلاً: أنا (زمهـلاوي ) لإرضاء جمهور قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، لكنه في حقيقة الأمر كان مشجعاً للنادي الأهلي وله العديد من الأصدقاء من لاعبي القلعة الحمراء وكان يعشق محمود الخطيب».