شكرا لقرائتكم خبر عن مفيد فوزي : شيكابالا نجم عالمي وأتمنى انضمام رمضان صبحي للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي بأداء نجم الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا واصفاً إياه بالنجم العالمي.

وقال فوزي في تصريحات تليفزيونية: «محمود عبدالرازق شيكابالا نجم من طراز فريد، ويتمتع بإمكانيات فنية كبيرة لم أشاهد مثلها الآن، متعة خاصة داخل المستطيل الأخضر» .

واختتم فوزي: «أتمنى انضمام رمضان صبحي إلى الزمالك الموسم المقبل، فهو لاعب واعد وينتظره مستقبل كبير» .