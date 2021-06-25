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مفيد فوزي : شيكابالا نجم عالمي وأتمنى انضمام رمضان صبحي للزمالك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي بأداء نجم الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا واصفاً إياه بالنجم العالمي.

وقال فوزي في تصريحات تليفزيونية: «محمود عبدالرازق شيكابالا نجم من طراز فريد، ويتمتع بإمكانيات فنية كبيرة لم أشاهد مثلها الآن، متعة خاصة داخل المستطيل الأخضر» .

واختتم فوزي: «أتمنى انضمام رمضان صبحي إلى الزمالك الموسم المقبل، فهو لاعب واعد وينتظره مستقبل كبير» .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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