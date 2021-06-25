إعلان جدول مباريات الدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

كشف جدول منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا) للموسم المقبل أن بايرن ميونخ سيستهل رحلة الدفاع عن اللقب بمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ في 13 أغسطس، وستقام المباراة على ملعب مونشنجلادباخ.

وطبقا للجدول الذي نشرته رابطة الدوري الألماني اليوم الجمعة، تأتي مباراة بايرن ميونخ المتوج بلقب البوندسليجا للموسم التاسع على التوالي، أمام مضيفه مونشنجلادباخ في افتتاح منافسات المرحلة الأولى وستشهد مواجهة بين جوليان ناجلسمان وأدي هيتر المدربين الجديدين لبايرن ومونشنجلادباخ، على الترتيب.

ويحل لايبزج، وصيف بطل الموسم الماضي، ضيفا على ماينز، بينما يستضيف بوروسيا دورتموند فريق آينتراخت فرانكفورت.

أما فولفسبورج، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، فيستهل مشواره في الموسم الجديد على ملعبه أمام بوخوم الصاعد للدرجة الأولى، كما يلتقي شتوتجارت مع جريتر فورت الصاعد هو الآخر للدرجة الأولى.

وقبل انطلاق منافسات الدوري، تقام مباريات الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا، بينما تقام مباراة كأس السوبر الألماني في 17 أغسطس ويحل فيها بايرن ميونخ ضيفا على بوروسيا دورتموند.

وتقام مباراتا القمة بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري، في أوائل ديسمبر في دورتموند وفي أواخر أبريل في ميونخ.

ويحل بايرن ميونخ ضيفا على لايبزج في 11 أو 12 سبتمبر ثم يستضيفه في الرابع أو السادس من فبراير.

وتقام المرحلة الأخيرة من الدوري في 14 مايو 2022 وتتضمن مواجهة فولفسبورج مع بايرن ودورتموند مع هيرتا برلين وأرمينيا بيليفيلد مع لايبزج.