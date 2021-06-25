معهد لمكافحة الأمراض ينتقد إقامة نهائيات اليورو في لندن

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

انتقد رئيس معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، لوتار فيلر، إقامة المباريات النهائية لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) في لندن.

وقال فيلر في مقابلة مع صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة: "من منظور طب العدوى، هذه ليست فكرة جيدة".

تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا تشهد انتشارا سريعا لمتغير كورونا "دلتا"، الذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند، وهو مسؤول عن غالبية الإصابات الحالية هناك.

وأعرب فيلر عن عدم تفهمه لامتلاء الملاعب بالمشجعين وسفرهم وراء منتخاباتهم الوطنية في ظل استمرار الحاجة إلى الحماية من العدوى، موضحا أنه غير راض عن الأمر من هذا المنظور، مضيفا أنه ليس من المعقول أن يسافر المشجعون إلى أرجاء أوروبا، وقال: "في استاد ميونخ يوجد على الأقل مفهوم للنظافة يسمح فقط بدخول الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو المتعافين أو الذين تم اختبارهم، كما ينظم الوصول إليه".