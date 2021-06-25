فضل: كان هناك ترتيب ليكون رمضان صبحي "أصغر قائد" في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف محمد فضل، مدير لجنة التعاقدات السابق بالأهلي، أنه كان هناك ترتيب لأن يكون رمضان صبحي، لاعب بيراميدز الحالي والأحمر السابق، أصغر قائد للنادي ضمن مشروع كان سيتم تنفيذه.

وقال فضل، في ضيافة "ملعب ONTime" عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" صباح اليوم الجمعة: "أعتقد أن رمضان صبحي سيستمر مع بيراميدز لأن عقده المالي لا يستطيع أي ناد في مصر دفعه بسهولة".

وأضاف: "عرضنا كلجنة تعاقدات مع حسام غالي ورضا شحاتة على الكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي استعادة رمضان صبحي من إنجلترا بعد خسارة نهائي إفريقيا لأن رمضان قائد ولديه شخصية الأهلي".

وتابع: "اقترحنا على كابتن محمود الخطيب التعامل مع رمضان صبحي كمشروع للأهلي ومنحه شارة القيادة ليكون أصغر قائد في الأهلي، وكان الخطيب سعيدا بالفكرة ووافق بالفعل وتم تنفيذها".

وأكمل: "لا أعرف الأسباب التي دفعت رمضان لاتخاذ قراره بالرحيل وجعلته رمضان في هذا الوضع، وأتوقع أنه من داخله يريد العودة للأهلي".

وأتم قائلا: "أرى أن الأهلي لن يسمح بعودة رمضان صبحي للفريق، بناء على المواقف التي حدثت في وقت سابق وتكراره مع أكثر من لاعب، هذا هو المبدأ الذي عاش عليه النادي منذ عهد صالح سليم".