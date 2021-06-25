وكيل وليد سليمان يكشف حقيقة اعتزاله نهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نفى حازم الحديدي، وكيل أعمال وليد سليمان لاعب الأهلي، تطرق النادي الأحمر لاعتزال صانع ألعاب الفريق بعد نهاية الموسم الجاري 2020/2021.

وقال الحديدي، في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر": "وليد سليمان عندما جدد تعاقده مع الأهلي كان لمدة عامين، لو كان هناك شيء يخص مصيره كان سيتم التجديد له لعام واحد فقط".

وأضاف: "وليد سليمان قيمة كبيرة ومن قائدي الأهلي، وله وضعه في الفريق، خاصةً أنه يتم الاعتماد عليه في أشياء كثيرة، والمدير الفني بيتسو موسيماني يدفع به في المباريات لعدة دقائق".

وشدد: "على مسؤوليتي الشخصية، لم يتطرق أي مسؤول من الأهلي لاعتزال وليد سليمان، ولم يتحدث مع أي أحد في أي شيء يخص إنهاء مسيرته الكروية".

وأتم وكيل وليد سليمان قائلًا: "مثل هذه الأمور يجب أن يتم التحضير لها لمدة عام كامل قبل أن ينهي لاعب بحجم وليد سليمان مسيرته".