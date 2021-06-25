اخبار الرياضه

وكيل وليد سليمان يكشف حقيقة اعتزاله نهاية الموسم

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نفى حازم الحديدي، وكيل أعمال وليد سليمان لاعب الأهلي، تطرق النادي الأحمر لاعتزال صانع ألعاب الفريق بعد نهاية الموسم الجاري 2020/2021.

وقال الحديدي، في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر": "وليد سليمان عندما جدد تعاقده مع الأهلي كان لمدة عامين، لو كان هناك شيء يخص مصيره كان سيتم التجديد له لعام واحد فقط".

وأضاف: "وليد سليمان قيمة كبيرة ومن قائدي الأهلي، وله وضعه في الفريق، خاصةً أنه يتم الاعتماد عليه في أشياء كثيرة، والمدير الفني بيتسو موسيماني يدفع به في المباريات لعدة دقائق".

وشدد: "على مسؤوليتي الشخصية، لم يتطرق أي مسؤول من الأهلي لاعتزال وليد سليمان، ولم يتحدث مع أي أحد في أي شيء يخص إنهاء مسيرته الكروية".

وأتم وكيل وليد سليمان قائلًا: "مثل هذه الأمور يجب أن يتم التحضير لها لمدة عام كامل قبل أن ينهي لاعب بحجم وليد سليمان مسيرته".

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا