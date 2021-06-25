موعد مباراة ايطاليا والنمسا في بطولة يورو 2020.. القنوات الناقلة والمعلق

تعرف على موعد مباراة ايطاليا والنمسا مع القنوات الناقلة والمعلق في بطولة يورو 2020، ضمن منافسات اليوم الأول من دور ثمن النهائي.

تُقام مباراة ايطاليا والنمسا على ملعب ويمبلي بمدينة لندن في إنجلترا، بحضور جماهيري كبير، ولكن من المتوقع ندرة تواجد المشجعين الأصليين من جانب المنتخبين حيث تفرض بريطانيا على الوافدين الجدد إليها، البقاء 10 أيام في الحجر الصحي.

تأهلت ايطاليا إلى دور ثمن النهائي من بطولة يورو 2020 على رأس المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، بينما قطع منتخب النمسا تذكرة عبوره إلى دور 16 من المركز الثاني بالمجموعة الثالثة.

ويحين موعد مباراة ايطاليا والنمسا، يوم السبت 26 يونيو 2021 وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة ايطاليا والنمسا في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما ينقل بشكل مجاني على قناة Rai 1 الإيطالية وZDF الألمانية.

حكم مباراة ايطاليا والنمسا

يُدير مباراة ايطاليا والنمسا في ثمن نهائي بطولة يورو 2020، الحكم الدولي الإنجليزي “أنتوني تايلور” الذي حصل على الشارة الدولية في عام 2013.

وأدار أنتوني تايلور مباراتين في يورو 2020، الأولى كانت بين الدنمارك وفنلندا ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات وأشهر فيها بطاقتين صفراوين واحتسب ضربة جزاء، وتلقى العديد من الاشادات لحسن تصرفه في واقعة إصابة كريستيان إريكسن.

والثانية كانت بين المانيا والبرتغال لحساب الجولة الثانية في دور المجموعات، وأشهر فيها بطاقتين صفراوين.

وسبق لأنتوني تايلور إدارة 3 مباريات لمنتخب ايطاليا، حقق الآتزوري الفوز مرة واحدة، وتعادل مرة، وخسر مرة أيضًا، وأشهر البطاقة الصفراء 5 مرات، ولم يشهر الورقة الحمراء، كما لم يحتسب أي ضربة جزاء، بينما لم يحكم أي مباراة للمنتخب النمساوي من قبل.

تاريخ مواجهات ايطاليا والنمسا

يعود تاريخ أولى مواجهات ايطاليا والنمسا إلى عام 1908، وانتهت بفوز النسور الحُمر بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ضمن تحديد المراكز في أولمبياد لندن.

وألتقى منتخب ايطاليا والنمسا في 6 مباريات دولية ودية بعد ذلك، في الفترة من 1912 إلى 1928، وفشل الآتزوري في تحقيق أي فوز، حيث انتصر المنتخب الأحمر 3 مناسبات، وسيطر التعادل على مثلها.

ونجحت ايطاليا في تحقيق فوزها الأول على النمسا في نهائيات كأس العالم 1934 بهدفٍ دون مقابل، سجله اينريكو غوايتا.

وفي أولمبياد برلين 1936، فازت ايطاليا على النمسا في المباراة النهائية بنتيجة (2-1)، لتحقق الميدالية الذهبية الأولى والأخيرة.

خاض المنتخبان 3 مباريات ودية بعدها، فازت ايطاليا في مباراتين بنفس النتيجة (3-2)، في حين انتصرت النمسا في مباراة واحدة بنتيجة (5-1).

وعادت ايطاليا والنمسا إلى المواجهات الرسمية من جديد في تصفيات أمم أوروبا 1972 بمباراتين، وتمكن الآتزوري من تحقيق الانتصار في الأولى، بينما سيطر التعادل على المواجهة الثانية.

وتواجه منتخب ايطاليا والنمسا في 3 نسخ من كأس العالم (1978 – 1990 – 1998)، وفاز الزُرق في الثلاث مباريات.

وانتظر المنتخبان 10 سنوات منذ آخر مواجهة في كأس العالم 98، ليتواجها في عام 2008 في مباراة ودية هي الأخيرة بتاريخ مواجهات الفريقين وانتهت بالتعادل الإيجابي (2-2).