موعد مباراة الرجاء وبيراميدز في كأس الكونفدرالية 2021.. القنوات الناقلة والمعلق

تعرف على موعد مباراة الرجاء المغربي وبيراميدز المصري والقنوات الناقلة مع المعلق، في إياب دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2021.

تُقام مباراة الرجاء وبيراميدز على المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في المغرب، وبدون حضور الجماهير كما كان الحال في مباراة الذهاب.

وانتهى لقاء الذهاب بين بيراميدز والرجاء على ملعب 30 يونيو في القاهرة، بالتعادل السلبي (0-0)، على أن تحسم مواجهة الدار البيضاء المتأهل إلى النهائي الذي يقام في بنين يوم 10 يوليو المقبل.

ويحين موعد مباراة الرجاء وبيراميدز، يوم الأحد 27 يونيو 2021 وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت المغرب، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة الرجاء وبيراميدز في إياب دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2021، على قناة بي إن سبورتس 4، وبي إن سبورتس بريميوم 1.

حكم مباراة الرجاء وبيراميدز

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” تبديل حكم مباراة الإياب بين الرجاء وبيراميدز يوم 24 يونيو الجاري، حيث سيتولى إدارتها الحكم البوتسواني “جوشوا بوندو”، بدلًا من الحكم الزامبي “جاني سيكازوي”.

وتعد مباراة الرجاء وبيراميدز هي الأولى التي يتولى بوندو إدارتها في بطولة الكونفدرالية هذا الموسم، حيث أدار 4 مباريات في دوري أبطال أفريقيا، وأشهر البطاقة الصفراء 9 مرات بمعدل 3 في المباراة الواحدة، والورقة الحمراء مرتين، ولم يحتسب أي ركلة جزاء.

وسبق لجوشوا بوندو إدارة مباراة واحدة فقط لفريق الرجاء وكانت أمام فيتا كلوب الكونغولي في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، وفاز النسور الخضر بهدفٍ دون رد حينها، بينما لم يحكم أي مباراة في أي مسابقة لفريق بيراميدز.

تاريخ مواجهات الرجاء وبيراميدز

تعد مباراة الرجاء وبيراميدز في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2021 هي الرابعة في تاريخ مواجهات الفريقين.

وألتقى الرجاء وبيراميدز في 3 مناسبات سابقة كانت جميعها في كأس الكونفدرالية هذا الموسم، حيث تواجه الفريقين في الجولة الأولى من دور المجموعات، ونجح النسور الخُضر في تحقيق الفوز بهدفين نظيفين.

وفي لقاء الإياب بالجولة الرابعة، أثبت الرجاء علو كعبه على بيراميدز مرة أخرى بتحقيق الفوز عليه بثلاثية نظيفة في ملعبه 30 يونيو في مدينة القاهرة.

وأخيرًا سيطر التعادل السلبي على المباراة الأخيرة بين الرجاء وبيراميدز في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2021.