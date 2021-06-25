باراجواي تهزم تشيلي وتتأهل لربع نهائي كوبا أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

حسم منتخب باراجواي تأهله إلى دور الثمانية ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) المقامة حاليا بالبرازيل بعدما تغلب على منتخب تشيلي 2 / صفر صباح الجمعة ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وحسم منتخب باراجواي مباراته أمام منتخب تشيلي، المتوج باللقب عامي 2015 و2016، بهدفين سجلهما برايان ساموديو وميجيل ألميرون في الدقيقتين 33 و58، وجاء هدف ألميرون من ضربة جزاء.

ورفع منتخب باراجواي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى بفارق نقطة واحدة خلف نظيره الأرجنتيني المتصدر، بينما تجمد رصيد منتخب تشيلي عند خمس نقاط في المركز الثالث.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب التشيلي هو الوحيد الذي خاض أربع مباريات بينما خاضت كل المنتخبات الأخرى في المجموعة ثلاث مباريات حتى الآن، وقد حسمت بطاقات التأهل الأربعة بالمجموعة لصالح الأرجنتين وباراجواي وتشيلي وأوروجواي، بينما تأكد خروج منتخب بوليفيا صاحب المركز الخامس الأخير بدون رصيد من النقاط.