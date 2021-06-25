أوروجواي تتأهل لربع نهائي كوبا أمريكا على حساب بوليفيا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

حسم منتخب أوروجواي تأهله إلى دور الثمانية ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) المقامة حاليا بالبرازيل إثر تغلبه على منتخب بوليفيا 2 / صفر صباح الجمعة على ملعب "أرينا بانتانال" في مدينة كويابا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ورفع منتخب أوروجواي رصيده إلى أربع نقاط، حيث كان قد خسر مباراته الأولى أمام الأرجنتين صفر / 1 ثم تعادل مع منتخب تشيلي 1 / 1 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة.

بينما تلقى منتخب بوليفيا الهزيمة الثالثة خلال ثلاث مباريات ليتذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط ويتأكد خروجه من دور المجموعات بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة.

وتقدم منتخب أوروجواي في الدقيقة 40 بهدف سجله حارس المرمى البوليفي كارلوس لامبي بالخطأ في شباكه، ثم أضاف النجم المخضرم إدينسون كافاني الهدف الثاني لأوروجواي في الدقيقة 79.