موعد مباراة الوداد وكايزرشيفس في دوري ابطال افريقيا 2021.. القنوات الناقلة والمعلق

تعرف على موعد مباراة الوداد المغربي وكايزرشيفس الجنوب أفريقي والقنوات الناقلة مع المعلق، في إياب دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا 2021.

تُقام مباراة الوداد وكايزرشيفس على ملعب سوكر سيتي بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، دون حضور الجماهير كما أكد النادي البرتقالي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وانتهت مباراة الذهاب التي أجريت السبت الماضي بين الوداد وكايزرشيفس على ملعب محمد الخامس، بفوز الفريق الجنوب أفريقي بهدفٍ دون مقابل.

ويتطلع الوداد إلى قلب الطاولة على كايزرشيفس في ملعبه، لتعويض خسارة الذهاب بالدار البيضاء، والتأهل إلى مباراة النهائية المقرر إقامتها في المغرب على ملعب محمد الخامس.

ويحين موعد مباراة الوداد وكايزرشيفس، يوم السبت 26 يونيو 2021 وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت تونس، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة الوداد وكايزرشيفس في إياب دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا 2021، على قناة بي إن سبورتس 4، وبي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي المغربي “جواد بدة”.

حكم مباراة الوداد وكايزرشيفس

يُدير مباراة الوداد وكايزرشيفس في إياب دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا 2021، الحكم الكونغولي “جان جاك ندالا نغامبو” الحاصل على الشارة الدولية في عام 2013.

تم إسناد 3 مباريات لنغامبو في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حيث أشهر البطاقة الصفراء 10 مرات بمعدل يقترب من 3.3 في المباراة الواحدة، دون إشهاره أي ورقة حمراء، وأحتسب ركلتي جزاء.

وستمثل مباراة كايزرشيفس الظهور الثاني للحكم نغامبو في مباريات الوداد هذا الموسم، بعد مباراة بيترو أتلتيكو الأنجولي والتي أقيمت لحساب الجولة الثانية في دوري أبطال أفريقيا، وتمكن الفريق المغربي من تحقيق الفوز بهدفٍ دون مقابل، واحتسب خلالها ركلة جزاء واحدة لكل فريق.

تاريخ مواجهات الوداد وكايزرشيفس

تعتبر مباراة الوداد وكايزرشيفس في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 هي الرابعة في تاريخ مواجهات الفريقين.

وسوف يُسجل الظهور الرابع بين الوداد وكايزرشيفس في النسخة الحالية من البطولة، حيث ألتقى الفريقين في الجولة الأولى من دور المجموعات، ونجح الوداد في تحقيق الفوز برباعية نظيفة.

وفي الجولة الخامسة تمكن كايزرشيفس من تحقيق الفوز بهدفٍ دون رد في المباراة التي أقيمت على الملعب الذي سيستضيف المباراة القادمة بين الفريقين “سوكر سيتي”.

وحقق كايزرشيفس انتصاره الثاني على التوالي أمام الوداد بهدفٍ دون مقابل أيضًا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مطلع الأسبوع الماضي، فلمن ستكون الغلبة في المواجهة الرابعة؟