شكرا لقرائتكم خبر عن محمود أبو الدهب يكشف حقيقة انضمام عمر كمال للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمود أبوالدهب نجم النادي الأهلي السابق، أن عمر كمال عبدالواحد، لاعب النادي المصـري، لن ينتقل إلى القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، مشيراً إلى صعوبة انتقال أي من لاعبي الفريق البورسعيدي إلى المارد الأحمر.

وقال أبوالدهب في تصريحات تليفزيونية، أتمنى استمرار عمر كمال مع النادي المصري، بعد تألق اللاعب هذا الموسم تحت قيادة على ماهر، ولكن إذا تمسك بالرحيل فستكون وجهته المقبلة «بيراميدز» وليس الأهلي، خاصة أن هناك العديد من اللاعبين سبق لهم الإنتقال من الفريق البورسعيدي إلى بيراميدز، مثل إسلام عيسى وأحمد أيمن منصور، ومحمود وادي.

واختتم أبوالدهب، أحمد رفعت وفريد شوقي، يستحقان الانضمام للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري خلال المعسكر المقبل، نظراً لما يقدمونه هذا الموسم مع النادي المصري، ولابد أن يكون باب المنتخب مفتوحاً أمام جميع لاعبي الدوري المصري.