شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يصعد ثنائي الشباب أحمد محمود وحمدي محمود للتدريب مع الفريق الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم الثنائي محمد حمدي مدافع فريق ٩٩ بالنادي، وأحمد محمود الظهير الأيمن لفريق ٢٠٠٣، في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، في الخامسة عصر اليوم.

وتم تصعيد الثنائي بناء على قرار من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، بعد متابعة الثنائي خلال الفترة الأخيرة.

ويهدف الجهاز الفني للفريق الأول، خلال الفترة الأخيرة لتصعيد عدد من اللاعبين المميزين بقطاع الناشئين للتدريب مع الفريق الأول وذلك لاكتساب الخبرات والاعتماد عليهم.