شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مالانجو: علمت بمفاوضات الزمالك معه من خلال وسائل الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الكونغولي فوستينو ماكنديلا، وكيل أعمال الكونغولي بن مالانجو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي، عن حقيقة وجود مفاوضات من جانب نادي الزمالك، من أجل التعاقد مع اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال فوستينو ماكنديلا، في تصريحات تلفزيونية: «لم نتلق أي عروض رسمية من نادي الزمالك أو غيره من الأندية المصرية، بشأن التعاقد مع بن مالانجو، خلال الميركاتو الصيفي المقبل»، موضحًا :«علمت برغبة الزمالك في ضم اللاعب من خلال وسائل الإعلام فقط، ولكن لا توجد أي عروض رسمية».

وأوضح :«اللاعب مازال يتبقى على انتهاء عقده مع الرجاء المغربي، موسم أخر، وفي نهاية الموسم سيحسم وجهته المقبلة»، مضيفا :«سنجلس مع مسؤولي الرجاء وسننظر ما الذي يحدث إذا كان سيستمر معهم أم سيرحل، وسنرى الأفضل لتلك الطرفين سواء اللاعب أو النادي».

وتابع :«بن مالانجو، يرغب في الإنتقال إلى نادي لديه طموحات كبيرة، ويقدم كرة مميزة، وأن يكون هناك استقرار إداري».