يورو 2020 | قرار حكومة جونسون بزيادة الحضور في ويمبلي يثير الشكوك لهذا السبب

أثار قرار الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون بزيادة القدرة الإستعابية لملعب ويمبلي مخاوف تأجيج الموجة الحالية من الإصابات في المملكة المتحدة بفيروس كورونا، بعد معاناة البلاد بالفعل من ثاني أسوأ عدد وفيات في أوروبا بـ12.8000 حالة وفاة.

وواجهت الحكومة البريطانية اتهامات برسائل مختلطة يوم الأربعاء الماضي، قد تهدد خطتها لرفع قيود الإغلاق بالكامل في إنجلترا الشهر المقبل، بعد أن قررت السماح لأكثر من 60 ألف شخص بدخول ملعب ويمبلي خلال مباريات يورو 2020 الجارية حاليًا.

ووافقت بريطانيا على زيادة سعة ملعب ويمبلي البالغة 90 ألف مقعد إلى %75، بعد طلب من اليويفا للسماح لمزيد من المشجعين داخل استاد لندن خلال الدور نصف النهائي في 6 و7 يوليو والنهائي في 11 يوليو القادم، ما سيجعل المباريات الثلاث أكبر تجمعات في حدث رياضي بالبلاد منذ ظهور وباء الفيروس التاجي في البلاد في مارس 2020.

الجدير بالذكر أن حوالي 20 ألف شخص فقط كانوا داخل الملعب مساء الثلاثاء الماضي عندما فازت إنجلترا على جمهورية التشيك 1-0 في آخر مباريات المجموعة الثانية.

ما رأي مسؤولوا الصحة بزيادة عدد الحضور الجماهيري؟

حذر البروفيسور “لورانس يونغ”، عالم الفيروسات بجامعة “وارويك”، من أن السماح لـ 60 ألف معجب بالتجمع في ويمبلي هو بمثابة تحضير لكارثة، نظرًا لانتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا المعروفة باسم “متغير دلتا” الذي تم تحديده لأول مرة في الهند، والذي يقول عنه العلماء إنه يزيد من نسبة العدوى من %40 إلى %80.

وتساءل البروفيسور يونغ عن جدوى القرار الذي يهدد خطط نهاية الإغلاق بالخطر وقال “نحن قريبون جدًا من التغلب على هذا الفيروس بنجاح برنامج التطعيم – فلماذا نضع خطط نهاية الإغلاق في 19 يوليو في خطر؟”

وعلى الرغم من أن احتمال الإصابة بالعدوى أقل في البيئة الخارجية، إلا أن خبراء الصحة العامة حذروا من أن الفيروس لا يزال بإمكانه إيجاد طريقة للانتشار، لا سيما عندما يسافر عشرات الآلاف من المشجعين من وإلى ملعب ويمبلي.

وقالت الدكتورة “كاثرين سمولوود”، كبيرة مسؤولي الطوارئ في مكتب أوروبا التابع لمنظمة الصحة العالمية في كوبنهاغن لوكالة أسوشيتيد برس: “نعم، التواجد في الخارج سيعوض المخاطر – لكن لا يوجد أي خطر. لا يقتصر الأمر على الملاعب نفسها. إنه أيضًا حول الملاعب، والتجمعات التي تحدث خارجها، في الحانات والنوادي، وفي المنازل”.

وأوضحت سمولوود إن مشاهد مثل الجماهير التي كانت مليئة بالمرح في ملعب بوشكاش أرينا في بودابست يوم السبت الماضي عندما تعادل المجر 1-1 مع فرنسا بطلة العالم، كانت “شيئًا يجب أن نقلق بشأنه”. وحثت منظمي البطولة على بذل “كل جهد ممكن” لتقليل مستوى المخاطرة.

في غضون ذلك، تعرف حكومة المملكة المتحدة بالفعل التأثير السلبي المحتمل للأحداث واسعة النطاق. بعد كل شيء، حيث أن هناك أدلة على أن مباراة كرة القدم في دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وأتلتيكو مدريد ومهرجان شلتنهام لسباق الخيل ساعدت في انتشار الفيروس في عام 2020.

الوضعية الوبائية في المملكة المتحدة مقارنة مع بقية بلدان أوروبا.

على عكس معظم البلدان الأخرى في أوروبا، شهدت المملكة المتحدة ارتفاعًا حادًا في الإصابات الجديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية على الرغم من طرح اللقاحات على نطاق واسع.

وكان الفيروس ينتشر بشكل كبير بين الفئات العمرية الأصغر، ومعظمهم لم يتلقوا بعد جرعة من اللقاح، كما أظهرت الأرقام الحكومية يوم الأربعاء تسجيل 16.135 ألف حالة جديدة، وهو أعلى معدل يومي منذ 6 فبراير الماضي.

وتأمل حكومة المحافظين في أن يؤدي طرحها السريع للقاحات إلى إبقاء التفشي الحالي تحت السيطرة والحد من عدد مرضى كوفيد-19، وكذا أعداد الذين يحتاجون إلى علاج في المستشفى، مما يمهد الطريق أمامها لرفع جميع القيود المتبقية على الاتصال الاجتماعي في 19 يوليو كما مخطط له.

وأظهرت الأرقام أن حوالي %65 من سكان بريطانيا تلقوا جرعة واحدة من اللقاح حتى الآن، بينما تلقى %47 جرعتين.

وتقول الحكومة البريطانية إن زيادة القدرة الاستيعابية لمباريات يورو 2020 في ويمبلي – والنهائيات في بطولة ويمبلدون للتنس في عطلة نهاية الأسبوع أيام 10 و 11 يوليو – ستكون جزءًا من برنامج أبحاث الأحداث الخاص بها بشأن تنظيم الأحداث الجماعية بأمان والتي كانت تجري على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وقالت أيضًا إنه يجب على جميع حاملي التذاكر للمباريات إظهار دليل على اختبار سلبي لكوفيد 19، أو دليل على تلقي جرعتين من اللقاح – وهو أمر غير مطلوب عندما يذهب المشجعون لمشاهدة مباراة في إحدى الحانات.