وكيله: بن مالانجو لديه موسم في عقده مع الرجاء.. و4 شروط للانضمام لأي فريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد فوستينو ماكنديلا وكيل الدولي الكونغولي بن مالانجو مهاجم الرجاء المغربي، أن وكيله مازال لديه موسم في عقده مع فريقه.

وأوضح ماكنديلا في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "اللعيب" عبر قناة ام بي سي مصر، أن اللاعب لم يتواصل أو يبرم أي تعاقد مع أي نادي سواء في السعودية أو الإمارات أو مصر.

وأكمل: "سمعت بعض التخمينات التي وردت في الصحف بتواصل أندية معي للتعاقد مع مالانجو، ولكن هذا لم يحدث".

وأشار وكيل بن مالانجو أن فريقه المستقبلي يجب أن يتوافر فيه 4 شروط: "الأهم لمالانجو أن يلعب لفرق تلعب كرة قدم حقيقية، وفريق يستطيع أن يستفيد منه لأقصى فترة ممكنة، ويكون فريق طموح، ويريد الفوز ولديه استقرار".

واختتم: "بن مالانجو لاعب محترف، ويريد بعد الرجاء أن يلعب للفريق الذي يشعر فيه بالترحيب، وأن يستفيد منه النادي".