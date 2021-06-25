الزمالك: ساسي حصل على المتبقي من مستحقاته بعد الخصومات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف حسين لبيب الرئيس المؤقت لنادي الزمالك أن الدولي التونسي فرجاني ساسي وقعت عليه خصومات في الفترة الماضية، تم دخولها في عملية حسابية مع مستحقاته المتأخرة.

وفي تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" قال لبيب :"مستحقات ساسي خضعت للخصومات الموقعة على اللاعب، ثم منحناه الفارق بين المستحقات والخصومات".

وأضاف لبيب :"إذا كان ساسي لديه اعتراض حول المبلغ الذي حصل عليه والخصومات، فنحن في انتظاره حتى نجلس سوياً ونتحدث".

وتابع رئيس الأبيض المؤقت :"لم يأت ساسي مثلما قيل مؤخراً إلى مصر، ننتظره وعلى استعداد للحوار إلا إذا كان لدى اللاعب رأي أخر".

وواصل لبيب :"نربط بعقد مع فرجاني ساسي، وهذا العقد يحفظ حقوق نادي الزمالك وكذلك حق اللاعب، لكننا سنجلس معاً لنتعرف على حقوق كل طرف وفقاً للتعاقد".

وأنهى لبيب :"لا يمكنني الإعلان عن مستحقات ساسي المتأخرة قبل الخصومات، نحن نادي حكومي ونتعامل وفقاً للأوراق فقط، وفي النهاية نرحب بساسي كلاعب في الفريق يحبه الجمهور ويقدره".