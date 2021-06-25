والد زيزو لمصراوي: نجلي ابن الزمالك وردّ الجميل للنادي.. والاتفاق تم منذ الجلسة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أبدى والد لاعب الزمالك، أحمد سيد "زيزو" سعادته بتجديد تعاقد نجله مع ناديه لمدة 3 سنوات، متوجهًا بالشكر للجنة التي تُدير النادي.

وأضاف والد "زيزو"، في تصريحات خاصة لمصراوي، عقب توقيع نجله على عقود التمديد:"زيزو ابن نادي الزمالك وهو سعيد ومستقر في الفريق وكان يجب رد الجميل للنادي لأن الزمالك صاحب فضل عليه".

وتابع والد لاعب الزمالك:"زيزو جدد عقده لمدة ٣ مواسم مع نادي الزمالك وتم الإتفاق مع اللجنة على كل شيء منذ الجلسة الأولى والإعلان تم اليوم بسبب تجهيز العقود والأوراق".

وأتم والد زيزو تصريحاته بقوله:"أحب أن أتوجه بالشكر إلى اللجنة التي تدير نادي الزمالك، فهم رجال محترمون وأصحاب كلمة ومبدأ ويعشقون الزمالك بالفعل وأقول لجماهير نادي الزمالك اللجنة تحاول أن تفعل كل شئ لمصلحة النادي".