زيزو: استمراري في الزمالك شيء مهم.. ومبروك عليّ التمديد لـ 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى أحمد السيد "زيزو"، لاعب نادي الزمالك، سعادته بتمديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة 3 سنوات مقبلة.

وأضاف زيزو، خلال مداخلة بفضائية الزمالك، مساء اليوم الخميس:"سعيد بإنني سأكمل في صفوف الزمالك لثلاثة سنوات أخرى هذا شيء مهم جدًا بالنسبة لي".

وتابع لاعب الزمالك:"كان عليّ ضغوطات كثيرة خلال الفترة الماضية مما يُقال وهذا كان يُحزنني وكنت أُقدر جمهور الزمالك وكنت أفعل أشياءً لا يعرفها الجمهور لنادي الزمالك وكانوا يقولون عني الكثير وأعلم أن هذا بقدر حبهم لي".

وأتم زيزو تصريحاته بقوله:"مبروك عليّ التجديد لمدة ثلاثة سنوات لنادي الزمالك، صادفني سوء توفيق خلال الفترة الماضية ولكن حاليًا أركز فلدينا مباريات مهمة وبإذن الله نتوّج بالدوري والكأس".