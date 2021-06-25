رئيس الزمالك: زيزو جدد تعاقده.. ولسنا نادي كرة قدم فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أعلن حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك تجديد تعاقد اللاعب أحمد سيد زيزو لفترة لم يكشف عن مدتها.

وفي تصريحات لقناة الزمالك قال حسين لبيب :"فخورون باستمرار زيزو معنا، لكن لن أكشف عن أي تفاصيل الآن، ما يهمنا هو توقيع اللاعب".

وأضاف رئيس الزمالك المؤقت :"عقد زيزو القديم ينتهي بنهاية الموسم المقبل، لكنه جدد تعاقده ليظل مع الفريق لسنوات قادمة".

ومن جانبه كشف أحمد "زيزو" عبر قناة الزمالك عن مدة تعاقده مشيراً إلى أن عقده الجديد لمدة 3 مواسم قادمة.

وأنهى لبيب قائلاً :"جلستنا مع زيزو تأخرت حتى عودتنا من مباراة السلة ضد الاتحاد في الدوري، لسنا نادي كرة قدم فقط، وهدفنا إسعاد الجماهير في كل الألعاب".