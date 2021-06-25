المقاصة: باسم مرسي كان على وشك الاعتزال.. ونعاني أزمة مالية طاحنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، أن باسم مرسي كان على وشك الاعتزال قبل الانضمام لنادي مصر المقاصة، ليصبح هدافا لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل باسم مرسي 9 أهداف مع المقاصة هذا الموسم، ليصبح على بعد 3 اهداف من أشرف بنشرقي لاعب الزمالك، وأحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا، في صدارة الهدافين.

وأوضح سليم في تصريحات تليفزيونية، ردًا على رغبة الزمالك للتعاقد مع باسم مرسي: "لو أراد الزمالك أي لاعب في ظل رغبة اللاعب، فلا مانع، نحن على مسافة متساوية من الأهلي والزمالك".

وعن سبب منع المقاصة إذاعة مباراته أمام الزمالك، قال المدير التنفيذي للنادي الفيومي: "نعاني من أزمة مالية طاحنة، نمر بظروف صعبة، لنا مستحقات لدى الشركة الراعية، نكن لهم كل احترام وتقدير، ولكن المعلنين لماذا لا يدفعون مستحقاتهم للشركة الراعية".

وأكمل: "موقفنا ليس من بريزنتيشن، ولكن من المعلنين المقصرين الذين لا يدفعون المقابل المادي نظير إعلاناتهم، الشركة الراعية مظلومة لان المعلنين لا يدفعون، عملنا ضغط على المعلنين، نمضي عقود وشيكات لاعبين، على أساس أننا سنتقاضى مقابل الإعلانات والبث في مواعيد معينة، نحن في موقف صعب، الموقف تكرر أكثر من مرة".

ويحتل المقاصة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، فيما خرج من دور الـ8 بكأس مصر أمام الزمالك.