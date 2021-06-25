موعد مباراة البحرين والكويت في بطولة كأس العرب 2021.. القنوات الناقلة والمعلق

تعرف على موعد مباراة البحرين والكويت والقنوات الناقلة مع المعلق، ضمن الدور التمهيدي في بطولة كأس العرب فيفا 2021 المقامة في قطر.

يستضيف استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية “الدوحة” المباراة الأخيرة من الدور التمهيدي بين البحرين والكويت، حيث تأهلت منتخبات (السودان – عمان – الاردن – موريتانيا – لبنان – فلسطين) إلى دور المجموعات، بينما ودع كل من ليبيا، الصومال، جنوب السودان، اليمن، جيبوتي، وجزر القمر خلال الأيام القليلة الماضية.

ومن المقرر إنضمام الفائز من مباراة البحرين والكويت إلى المجموعة الأولى التي تضم قطر، العراق، عمان، كما سيخوض المباراة الافتتاحية أمام العنابي يوم 30 نوفمبر 2021.

ويحين موعد مباراة البحرين والكويت، فجر يوم الجمعة 25 يونيو 2021 وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة البحرين والكويت في بطولة كأس العرب 2021، على قناة بي إن سبورتس المفتوحة، بصوت المعلق الرياضي القطري “يوسف سيف”، كما ينقل على قناة الكويت الرياضية، والبحرين الرياضية، والكأس القطرية.

تاريخ مواجهات البحرين والكويت – مباريات رسمية

تعد النسخة الثالثة من بطولة كأس العرب التي أقيمت في عام 1966 هي التي جمعت البحرين والكويت لأول مرة على الإطلاق، وانتهت حينها بالتعادل الإيجابي (4-4).

وجاء الانتصار الأول في تاريخ مواجهات المنتخبين بالمباراة الثانية لصالح الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في بطولة خليجي البحرين 1970.

واستمر تفوق الكويت على البحرين في 6 مباريات متتالية، قبل أن ينهي منتخب البحرين تلك السلسلة السلبية بالتعادل في خليجي عمان 1984.

واستطاع منتخب البحرين تحقيق الانتصار التاريخي الأول على الكويت بفضل هدف “فياض محمود” في المباراة التاسعة التي جمعت المنتخبين، وكان ذلك في بطولة خليجي السعودية 1988.

وألتقى الكويت والبحرين من جديد في النسخة الخامسة من كأس العرب 1988، وأيضًا انتهت بلا غالب ولا مغلوب حيث خيم عليها التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1).

وفرض التعادل نفسه على 6 مواجهات بين المنتخبين منذ تلك الفترة وحتى وقتنا هذا، بينما فازت الكويت في 7 مناسبات، مقابل 8 انتصارات للمنتخب البحريني.

ويعتبر انتصار الكويت على البحرين بنتيجة (6-1) في بطولة خليجي البحرين 2013، هو الأكبر في تاريخ مواجهات المنتخبين، في المقابل كان أعرض انتصار للبحرين على الكويت بنتيجة (4-0)، في خليجي الكويت 2004.