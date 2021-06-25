الامارات | الأبيض الشاب يخسر الصدارة في كأس العرب

شكرا لقرائتكم خبر عن الأبيض الشاب يخسر الصدارة في كأس العرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تراجع منتخب الإمارات لكرة القدم للشباب للمركز الثاني في ترتيب منتخبات المجموعة الثانية لبطولة كأس العرب تحت 20 عاماً المقامة حالياً في مصر، بعدما كان متصدراً في الجولة الأولى وذلك بعد خسارته أمام طاجيكستان بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتجمد رصيده عند ثلاث نقاط خلال اللقاء الذي جمعهما أول من أمس، على استاد المقاولون العرب ضمن الجولة الثانية للبطولة، وفي المجموعة ذاتها فاز المنتخب المغربي على جيبوتي بأربعة أهداف نظيفة ليتصدر ترتيب منتخبات المجموعة برصيد ست نقاط، علماً أن منتخب الشباب كان قد استهل مشواره في هذه البطولة بفوز كبير على جيبوتي بثمانية أهداف نظيفة في الجولة الأولى. وسجل هدفي منتخب الشباب عيسى الحراصي، في حين سجل أهداف طاجيكستان الثلاثة اللاعب محمد علي «هاتريك».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news