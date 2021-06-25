الامارات | تعديلات على مسار حلبة مرسى ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات على مسار حلبة مرسى ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، اليوم، عن برنامج تعديل مسار حلبة مرسى ياس المقرر تنفيذه خلال الأشهر القليلة المقبلة، والذي يهدف إلى زيادة مستويات الإثارة والتشويق في السباقات لكل من السائقين ومتابعي رياضات السباقات على حد سواء.

ويخضع مسار حلبة مرسى ياس، للمرة الأولى منذ افتتاحه في عام 2009، إلى عملية تعديل واسعة يتم تنفيذها في ثلاث مناطق، هي: المنعطف الشمالي الأكثر حدة، وفي المنطقة المواجهة للمدرج الجنوبي، وقسم الفندق، ومن المقرر أن تخضع المنعطفات والمسار في كل هذه المواقع إلى تعديلات واسعة.

واستضافت حلبة مرسى ياس فعاليات ومنافسات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي على مدار 12 عاماً، وتستعد لاستضافة النسخة 13 من السباق في 12 ديسمبر المقبل.

وتعد حلبة مرسى ياس من أهم الوجهات الرياضية والترفيهية في المنطقة، واستقبلت الحلبة الواقعة على جزيرة ياس آلاف الزوار من عشاق رياضة السيارات على مدار السنوات الماضية، حيث تابعوا بشوق نخبة من أفضل السائقين في العالم، ومن ضمنهم لويس هاملتون وفرناندو ألونسو وسيباستيان فيتيل، وهم يخوضون منعطفات الحلبة ومسار السباق عاماً بعد عام للفوز بسباق الجائزة الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي.

وقالت شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات في بيان أمس: «تشمل التعديلات المقرر تنفيذها في ثلاثة مواقع من المسار 12 منعطفاً بشكل إجمالي، لتسهم هذه التطويرات في زيادة إمكانية التجاوز والتسابق جنباً إلى جنب، مضيفة مزيداً من التشويق والحماس إلى منافسات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي، وبطولات رياضة السيارات الأخرى التي تستضيفها حلبة مرسى ياس».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات سيف النعيمي: «تسهم التعديلات التي يخضع لها مسار السباق خلال موسم الصيف في زيادة مستويات الحماس والتشويق في منافسات السباقات لكل من السائقين والجمهور على حد سواء. ونحن نعمل باستمرار على تحديد فرص التطوير، لتقديم كل جديد وإمتاع جمهورنا من عشاق رياضة السيارات».

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