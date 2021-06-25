الامارات | فوز وخسارة للمنتخب في البطولة الودية للكرة الشاطئية

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز وخسارة للمنتخب في البطولة الودية للكرة الشاطئية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتواصل في الملعب الرملي باتحاد كرة القدم فعاليات البطولة الدولية الودية لكرة القدم الشاطئية التي ينظمها اتحاد كرة القدم، بمشاركة منتخبات الإمارات وعُمان والسنغال ضمن برنامج إعداد المنتخب للمشاركة في بطولة كأس العالم المقررة في روسيا أغسطس المقبل.

وأسفرت نتائج مباريات الدور الأول عن فوز السنغال على عُمان 3-2، والمنتخب الوطني على عُمان 2-1، والسنغال على منتخبنا بضربات الترجيح بعد نهاية الأشواط الأصلية بالتعادل الإيجابي 3-2.

ويلتقي المنتخب الوطني مع عُمان غداً، قبل أن يواجه السنغال بعد غد في اليوم الختامي للبطولة.

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