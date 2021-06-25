الامارات | تسديدات.. الشبلي يستريح من الملاكمة بتسلق الجبال

شكرا لقرائتكم خبر عن تسديدات.. الشبلي يستريح من الملاكمة بتسلق الجبال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدير الفني في اتحاد الملاكمة، محمد الشبلي، عن أن رياضته المفضّلة، بعيداً عن الملاكمة، تختلف بشكل كبير عن رياضة «الفن النبيل»، مبيناً لـ«الإمارات اليوم» أنه يتسلق الجبال كلما حصل على وقت كافٍ، وذلك على سبيل الهواية، رغم صعوبتها. وقال إنه يحب أجواء المغامرات، كما يفضّل قيادة الدراجة الهوائية في الكثير من الأوقات.

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