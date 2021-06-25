الامارات | رسمياً.. الجماهير تعود إلى الملاعب الإسبانية

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الجماهير تعود إلى الملاعب الإسبانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزيرة الصحة الإسبانية كارولينا دارياس أمس أن الحكومة صادقت على العودة الطبيعية للحضور الجماهيري إلى ملاعب الدوري الإسباني لكرة القدم وكرة السلة. وقالت دارياس عقب اجتماع لمجلس الوزراء "سنلغي المادة 15-2 التي كانت تتعلق بحضور الجمهور في ملاعب كرة القدم الاحترافية وبطولة كرة السلة للمحترفين". وتعتبر هذه بشرى سارة جدا لناديي برشلونة وريال مدريد الأكثر تأثرا بسبب تراجع عائدات شباك التذاكر.

واضافت: سنعود بالتالي إلى طبيعتنا في ما يتعلق بتدفق الجمهور". وتعتبر عودة الجماهير مسألة رائعة بالنسبة الى الأندية المحترفة التي عانت كثيرًا من قلة الإيرادات من مداخيل التذاكر منذ بداية وباء "كوفيد-19" والتي أطلقت أغلبها للتو حملات الاشتراكات لموسم 2021-2022.

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